В Петербурге молодежь стала чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме

В Петербурге молодежь стала чаще переносить коронавирус в тяжелой форме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе молодежь стала все чаще переносить коронавирус в тяжелой форме. Градоначальник принял участие в заседании Координационного совета, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. В Смольном не скрывают, что рост заболеваемости в Северной столице вырос, но помимо имеющихся 8 815 коек в стационарах есть резерв из 2,5 тысячи мест.

Губернатор пожурил молодых людей за пренебрежение вакцинацией и поздние обращения к врачам в случае появления симптомов болезни.

- Темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что с 17 июня в Петербурге ужесточили ограничительные меры по коронавирусу.