С 17 июня фуд-корты в петербургских ТЦ снова закрыты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С сегодняшнего дня в Северной столицы ужесточаются карантинные меры, о чем было объявлено три дня назад. Причиной для них стало ухудшение эпидемиологической обстановки. «Комсомольская правда» напоминает, какие новые коронавирусные ограничения в Петербурге вступили в силу с 17 июня 2021 года.

- На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт Петербургу с 17 июня запрещается (временно приостанавливается):проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; работа детских комнат в ресторанах и кафе; работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки, - сообщала пресс-служба Смольного.

Самое заметное из этого - закрытие фуд-кортов, которое уже обеспокоило бизнес.

Кроме того, кафе, рестораны и прочие заведения общепита не смогут работать с 2:00 до 6:00. Исключение составляет обслуживание в номерах гостиниц, работа навынос и функционирование столовых на предприятиях.

А вот болельщиков фан-зон Евро-2020 оставили без еды. С 17 июня здесь разрешена реализация только напитков. Также всем фанатам необходимо носить маску во время коллективного просмотра матчей на фан-зонах, которых в Петербурге три: на Конбшенной площади, у дворца спорта «Юбилейный» и на Дворцовой площади (будет работать 2 и 3 июля, 6 и 7 июля (в дни полуфиналов), а также 11 июля, когда пройдет финал).

Помимо этого, в торговых центрах запрещается:

- работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров;

- торговля и оказание услуг на «островках», расположенных в холлах.

С 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшается с 75% до 50%. А максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать трех тысяч человек. При этом все они обязаны использовать маски.

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