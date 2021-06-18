Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заражений коронавирусом. Ситуация становится все сложнее. Это 17 июня 2021 года отметил и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с инфекцией, - отметил градоначальник.

На данный момент в Петербурге развернуто 8815 коек для лечения коронавирусных больных, однако постепенно в больницах начинают подготавливать новые места.

Также Беглов отметил, что молодежь не спешит вакцинироваться, несмотря на то, что именно эта возрастная группа стала тяжелее переносить инфекцию.

- Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди, - привели слова губернатора в Смольном.