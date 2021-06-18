Смертность от коронавируса резко выросла на 29,5% в Петербурге на 18 июня

Смертность от коронавируса выросла на 29,5% в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном отмечают, что в Санкт-Петербурге в последнее время складывается непростая обстановка из-за коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 18 июня 2021 года за последние сутки произошел скачок смертности. За день количество смертей от инфекции увеличилось на 29,5 процентов.

- На 18 июня в Петербурге зарегистрировано 79 новых смертей от коронавируса. Днем ранее их было 61, - рассказали в оперативном штабе.

Заболеваемость тоже выросла, но пока только на 2,5 процента. За последние сутки в Петербурге заразились 970 человек, выздоровели 1455 пациентов. Всего за время пандемии официально коронавирус был выявлен 455 340 раз, из них вылечились 426 877 человек, скончались 15 202.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 18 июня 2021 года / Фото: Яндекс

С 17 июня в Петербурге начали действовать очередные ограничения. В частности, снова пришлось закрыться фуд-кортам и фуд-плейсам. Накануне в Роспотребнадзоре прошла встреча с представителями бизнеса, на которой был подписан меморандум о добровольной вакцинации 60 процентов коллективов в течение двух месяцев.