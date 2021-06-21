Свыше 1 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 21 июня 2021 года

Более 1 тысячи человек заразились коронавирусом в Петербурге на 21 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге лето в полном разгаре, стоит аномальная жара, а вместе с тем третья волна пандемии все больше накрывает город. На понедельник, 21 июня 2021 года, суточный прирост зараженных коронавирусом снова увеличился. За минувший день выявлено еще более 1 тысячи заболевших.

- В Петербурге на 21 июня коронавирусом заболели еще 1046 человек, суточный прирост по отношению к воскресенью составил 2,6 процентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 21 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Также за последние сутки скончались еще 80 человек, выписаны были всего 425. Всего за время пандемии коронавирус выявлен уже у 458 401 горожан, из них выздоровели 429 120 и скончались 15 421.

Из-за стремительного роста заболевших с 21 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения. В городе закрылись аквапарки и парки аттракционов. Также на фан-зонах ЕВРО-2020 сократили количество посетителей. Кроме того, Смольный ввел обязательную вакцинацию среди ряда категорий граждан.