Аномальная жара в Петербурге установила новый температурный рекорд на 21 июня

Новый температурный рекорд установила жара в Петербурге 21 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара в Санкт-Петербурге не заставила долго ждать и установила очередной температурный рекорд для 21 июня. Так, уже на 11 часов утра в городе установилось пекло в 31,3 градус, побив предыдущий рекорд в 2006 году.

- Санкт-Петербург взял очередной жаркий рубеж! Уже в 11 часов утра температура воздуха в Северной столице поднялась до +31,3 градусов, что на 0,9 градусов выше чем было в этот день в 2006 году. Таким образом в городе на Неве установлен очередной, уже третий подряд, рекорд максимальной температуры воздуха, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Однако это еще не предел. Отметки на термометрах продолжают ползти вверх. Ожидается, что температура поднимется до экстремальных 34 градусов. Точное значение нового рекорда будет сообщено вечером.

Во вторник и в среду Санкт-Петербург ждут еще два рекордных максимума, а в пятницу жара немного отступит.