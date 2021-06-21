Жителям Петербурга включили отопление в 33-градусную жару

Жителям переулка Пирогова включили отопление в 33-градусную жару Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 21 июня 2021 года стоит 33-градусная жара, люди изнывают от духоты, а некоторым не спрятаться от пекла даже дома. Так, жильцы дома №6 в переулке Пирогова Адмиралтейского района пожаловались, что у них неожиданно включили отопление. Температура в квартирах стала такой же, как за окном.

- В объявлении от ЖКС было указано, что с 10 утра в доме будет проходить промывка систем отопления. Сколько продлятся работы, жильцов не проинформировали, - пишет "Мойка78".

Жильцы жалуются, что дома находиться невыносимо. Батареи "жарят", а из крана пропала горячая вода. В "Жилкомсервис-2" петербуржцам ответили, что никак повлиять на ситуацию не могут.

Напомним, что погода в Петербурге три дня подряд бьет температурные рекорды. А в некоторых садоводствах Ленобласти из-за жары пропала вода.