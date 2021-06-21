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Общество21 июня 2021 20:47

Из-за жары в Петербурге снизили скорость трамваев и троллейбусов

Это сделано для недопущения повреждений контактной сети и поломок рельсов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ограничили скорость движения трамваев и троллейбусов из-за аномальной жары.

В Петербурге ограничили скорость движения трамваев и троллейбусов из-за аномальной жары.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снизили скорость всего общественного электротранспорта из-за аномальной жары. Напомним, в Северной столице 21 июня установлен рекорд, +31,3 градуса. А в вторник 22-го числа синоптики обещают и вовсе до +35 градусов по Цельсию. Жара может деформировать рельсы и повредить контактные сети, поэтому трамваи и троллейбусы ограничат скорость передвижения.

- Объекты инженерно-энергетического комплекса работают в режиме повышенной готовности. Приняты необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение предприятий, жилых домов, социальных объектов и нормальную работу транспорта, - сообщает пресс-служба Смольного.

Вдобавок в городе почти до нуля сократили число испытаний теплосетей. Ресурсоснабжающие организации дежурят в круглосуточном режиме. А рядом с энергетическими объектами временно запрещено копать землю для различных работ.