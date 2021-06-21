Количество госпитализаций в Петербурге выросло до 900 человек в сутки

В Петербурге выросло до 900 человек количество госпитализаций в стационары больных пневмонией и коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге выросло количество госпитализаций в стационары до 900 человек в сутки на прошлой неделе, с 14 по 20 июня. Рост заболеваемости коронавирусом пока, к сожалению, не берет паузу. По словам губернатора Александра Беглова, увеличилось и число тяжелобольных инфекцией – до 18%. Стала чаще болеть молодежь.

- Значительную долю среди них составляют молодые люди. Как правило, это те, кто могли спокойно вакцинироваться. Но решили, что COVID-19 обойдет их стороной. Они сами, по доброй воле, лишили себя – надежной, доступной и бесплатной защиты. В результате многие из них болеют тяжело, - сообщил Александр Беглов во время эфира на «Радио России».

Добавим, что в городе остается меньше 10% коек в стационарах.