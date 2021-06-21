В разных районах Петербурга отключилось электричество вечером 21 июня

В нескольких районах Петербурга отрубило свет вечером 21 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В нескольких районах Санкт-Петербурга вечером 21 июня отключилось электричество. В «Ленэнерго» сообщили «Комсомолке», что часть из нарушений устранили. В соцсетях жаловались жители Приморского, Московского и Кировского районов, у первых двух свет уже есть.

- По проспекту Юрия Гагарина. Было технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Сопровождалось небольшим задымлением. В 21:45 электроснабжение восстановили. Что касается отключения света в районе АО ЛОМО, то там тоже произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Отключение затронуло часть промзоны, жилой застройки в зоне отключения не было, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Связаны ли нарушения с аномальной жарой – не сообщается. Однако ранее власти Петербурга предупреждали, что с электричеством могут быть сбои. В том числе поэтому снизили скорость движения трамваев и троллейбусов.