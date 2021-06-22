Станция метро «Парнас» закрыта для пассажиров на вход и выход

На синей ветке - сбой движения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Парнас» оказалась полностью закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки. Перед этим пришло сообщение о сбое в движении поездов на синей ветке.

- С 18:17 движение по Линии 2 от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». Станция «Парнас» закрыта на вход и выход, - отмечают представители подземки

В чем причина ЧП, пока не уточняется. Однако в соцсетях пассажиры пишут, что застряли в поезде на перегоне между «Проспектом Просвещения» и «Парнасом».

- Вагоны стоят в тоннеле уже минут 20, где то рубануло электричество, Пассажиров высаживают на станциях, - сообщает паблик «Парнас Сити/Форум/Северная Долина».

В Комитете по транспорту советуют добираться до ближайших станций метро наземным транспортом. До «Гражданского проспекта» довезет автобус №139 (17 остановок), а до «Проспекта Просвещения» - автобус №198. Ему надо сделать всего три остановки.