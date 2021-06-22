Вслед за «Парнасом» в метро Петербурга закрыли станции «Озерки» и «Проспект Просвещения»

В Петербурге закрыли три верхние станции метро на синей линии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на синей линии метрополитена вслед за станцией «Парнас» закрыли и «Проспект Просвещения» с «Озерками», рассказали в «Организаторе перевозок». Напомним, в вечерний час пик в подземке пробило кабель в тоннеле. В итоге в метро образовались пробки из поездов. По сообщениям очевидцев в соцсетях, один из составов даже застрял в перегоне между станциями.

- Нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля фидерной зоне в тоннеле на станции «Парнас», - передает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Сейчас аварийная бригада старается как можно быстрее восстановить движение на трех участках, однако сроки устранения сбоя не называются.