Метрополитен назвал причину ЧП на синей ветке

В метро назвали причину ЧП на синей ветке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пресс-служба петербургского метрополитена назвала предварительную причину ЧП на синей ветке метро, где в тоннелях встали поезда - об этом в соцсетях пишут пассажиры. Движение составов было ограничено, а станцию «Парнас» пришлось полностью закрыть на вход и выход.

- Нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас», - уточняют представители подземки.

Сейчас поезда ходят по Линии 2 от станции «Проспект Просвещения» до «Купчино». Жителям Парнаса советуют пользоваться наземным транспортом.