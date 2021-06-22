Санкт-Петербург обновил температурный рекорд 22 июня, набрав +33,5 градуса

В Петербурге вновь побит рекорд максимальной жары 22 июня за 104 года метеонаблюдений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара в Санкт-Петербурге второй раз за день установила рекорд по температуре воздуха – 22 июня она достигла +33,5 градуса по Цельсию. Такого не было в этот конкретный день календаря за всю 104-летнюю истории метеонаблюдений. О новом рекорде «КП-Петербург» сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Максимум сегодня в Санкт-Петербурге +33,5 градуса. Это значение нового рекорда для 22 июня, - рассказал синоптик.

Добавим, что из-за аномальной жары в Петербурге накануне отрубило электричество в нескольких районах. Кроме этого скорость движения трамваев и троллейбусов сократили, чтобы избежать деформации рельсов. А сегодня, 22-го числа, из-за жары пробило кабель в метрополитене, вследствие чего четыре станции на синей линии закрыли на два часа.