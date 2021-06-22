Что известно о коллапсе на синей линии метро Санкт-Петербурга: Произошел пробой кабеля, в тоннелях застряли больше 250 человек

В Санкт-Петербурге на два часа закрыли четыре станции метро из-за пробоя кабеля на "Парнасе". Фото: предоставлено "КП"

«Комсомолка» собрала все, что известно о коллапсе на синей линии метрополитена Санкт-Петербурга. В вечерний час пик вторника, 22 июня, в тоннеле на станции «Парнас» внезапно пробило кабель. Причина происшествия пока выясняется. Из-за сбоя поезда наверху Линии №2 попросту встали. В итоге в подземке закрыли на вход четыре северных станции – «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Удельная».

Недовольных пассажиров попросили на выход. Одним из них оказалась читательница «КП-Петербург» Ксения.

На улице пассажиров метро на всякий случай ждали медики и пожарные. Фото: предоставлено "КП"

- Я сошла на «Удельной». В итоге до «Парнаса» добиралась больше двух часов. Да, для пассажиров организовали бесплатные автобусы и трамваи, дублирующие маршруты метро, но их быстро забили битком, стояла огромная очередь, - рассказывает Ксения.

Кому точно не позавидуешь, так это 252 пассажирам, застрявшим именно в перегонных тоннелях на станциях «Парнас и «Проспект Просвещения». Люди провели под землей минимум час. Они эвакуировались пешком. Зато кто-то впервые в жизни увидел «внутренности» подземки.

Пассажирам предлагали добраться до дома на бесплатных автобусах, но и туда были огромные очереди. Фото: предоставлено "КП"

- Эвакуировали 134 человека на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас». Понадобились силы аварийной службы метро и МЧС. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Спустя чуть более двух часов пробой кабеля устранили, и на четырех упомянутых станциях метро вновь запустили движение поездов в штатном режиме.

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