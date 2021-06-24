Трамваи и троллейбусы вернулись в парки после восстановления электричества на севере Петербурга

В Петербурге трамваи и троллейбусы закончили работу после окончания блэкаута на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга возобновилось движение трамваев и троллейбусов после восстановления электричества. Напомним, вечером 23 июня произошел пожар на подстанции у ТЭЦ в районе Мурино. В итоге север города остался без света, проблемы с движением были даже в метрополитене. К 23:10 пожар локализовали, а чуть позже электричество вернули. Жители Мурино аплодисментами и криками встречали «цивилизацию».

А вот трамваям и троллейбусам оставалось только спокойно вернуться в парки без пассажиров.

- В 0:18 возобновлено электроснабжение трамваев и троллейбусов в северной части города. Электротранспорт направляется в трамвайные и троллейбусные парки, чтобы уже утром вновь приступить к перевозкам пассажиров по маршрутам в обычном режиме! – передает пресс-служба «Организатора перевозок».