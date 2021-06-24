В Калининский и Красногвардейский районы Петербурга вернули свет

С полуночи вернулся свет в Калининский и Красногвардейский районы Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Жителям Калининского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга вернули электричество с 00:24. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Напомним, вечером 23 июня на севере города произошел пожар в подстанции у ТЭЦ возле Мурино. В итоге электричество отключилось в нескольких районах. Встали трамваи и троллейбусы, в метрополитене затруднилось движение поездов.

На подключение части обесточенных жилых домов к резервной схеме электроснабжения понадобилось около часа.

- Специалисты «Россети Ленэнерго» сначала восстановили электроснабжение большей части потребителей Калининского и Красногвардейского районов Петербурга. С 00.24 все потребители получают электроэнергию. Причина отключения была в технологическом нарушении на подстанции компании ОЭК, - сообщили в «Ленэнерго».