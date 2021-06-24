Видео крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти появилось в Сети

В Сети появилось видео крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

В Сети появилось видео последствий падения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти. Очевидец Роман, который живет в 30-ти километрах от места крушения, рассказал «КП-Петербург», что заметил огромный черный дым из окна многоэтажки.

- Далее начался пожар. Рядом летала другая «вертушка». Видео снял примерно через 2-3 минуты после падения, - сообщил «КП» Роман.

По предварительной информации, никто из членов экипажа вертолета не выжил. Судя по фотографиям с места, спасатели МЧС уже потушили пожар. Другие подробности происшествия уточняются.