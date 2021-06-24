Видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти сняли очевидцы

Видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы предоставили «КП-Петербург» видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти. Напомним, в Гатчинском районе 47-го региона потерпело крушение воздушное судно Росгвардии. По предварительной информации, на борту оказались три человека. Все они, к сожалению, погибли.

На видеозаписи видно с места крушения заметно, что спасатели МЧС потушили огонь в разбившемся вертолете. И правда, как рассказали «Комсомолке» очевидцы, вслед за огромным столбом черного дыма возник сильный пожар. В Росгвардии прокомментировали инцидент.

- Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Росгвардии во время учебно-тренировочного полета, без вооружения на борту, упал в Ленобласти. Предварительно, весь экипаж из трех человек погиб. На место выехала комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного военного округа Росгвардии.