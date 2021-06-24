Три росгвардейца погибли при крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти

Три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

Стало известно, что при крушении вертолета Ми-8 в Ленобласти погибли три члена экипажа. Напомним, ЧП произошло в районе деревни Корпикюля из Гатчинского района. Воздушное судно принадлежит Росгвардии. Все три человека на борту, включая пилота, погибли. Известно, что это был учебно-тренировочный полет.

- Вооружения на борту не было. На место выехала комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Северо-Западного военного округа Росгвардии.

Добавим, что после падения вертолет загорелся. На место оперативно прибыли на вертолете спасатели МЧС и потушили огонь. В причинах ЧП сейчас разбираются.