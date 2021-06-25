Названо самое любимое мороженое петербуржцев

Из-за жары в Петербурге резко увеличился спрос на мороженое. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Логично, что из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге продажи мороженого выросли в разы. «Комсомолка» обратилась к местным ритейлерам и выяснила, какое именно лакомство предпочитают жители Северной столицы.

Так вот, самым популярным мороженым у жителей Санкт-Петербурга, не поверите, оказался обычный пломбир в вафельном стаканчике. Это абсолютный лидер продаж, и только после него идут шоколадное мороженое и крем-брюле.

Куда меньше в Петербурге покупают фруктовый лед. Но когда за окном под 40 градусов, выручает и он. Также в топе самых популярных видов мороженого - пломбир в шоколадной глазури с орехами и ванильный пломбир в шоколадной глазури.

- С наступлением жаркой погоды продажи мороженого в крупных торговых сетях выросли почти на половину, - сообщили «КП» ритейлеры.

В свою очередь сервисы доставки продуктов отметили, что ледяное лакомство сейчас идет в каждом четвертом заказе.

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