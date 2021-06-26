Названа причина смерти артистки Натальи Поповой / Фото: Театр Балтийский дом

Стала известна причина смерти Натальи Поповой, звезды фильма "Двенадцать месяцев" и заслуженной артистки РСФСР. Наталья Ивановна умерла в субботу, 26 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ее близкие в социальных сетях. Как оказалось, актриса скончалась от коронавируса.

- Наталья Ивановна... Мастер моего курса... Нет слова... Светлая память Вам. Спасибо за все, - написала актриса Ольга Лебедева. - Ковид, будь ты неладен.

Наталья Попова умерла ровно спустя месяц после своего 72-летия. На данный момент о месте и времени прощания с артисткой ничего не сообщается.

Свою карьеру актриса начала с Театра юного зрителя. В 1975 года была принята в труппу театра "Балтийский дом", где служила до самой смерти. Также она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.