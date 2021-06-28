Гигантская очередь на вакцинацию от коронавируса выстроилась на севере Петербурга

Огромные очереди в пункты вакцинации от коронавируса выстроились в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге настоящий ажиотаж на вакцинацию от коронавируса. Огромная очередь выстроилась в прививочный пункт в торговый центр "Гранд Каньон" на севере города в понедельник, 28 июня 2021 года. Как рассказывают в социальной сети очевидцы, люди стоят по несколько часов.

- Внутри 30 человек и хвост на улице. Никакой информации о времени ожидания, за час привили человек семь. Пожилым трудно стоять, а сидеть негде, - пояснили участники очереди.

Некоторые желающие, простояв 2 часа, просто уходят, так и не дождавшись своей очереди. Однако такая ситуация наблюдается не только в этом ТЦ, но и на других пунктах.

Власти города уже планируют открыть 20 дополнительных пунктов вакцинации в июле. 17 из них появятся в медучреждениях, еще два в ТЦ. Также планируется организовать вакцинацию на улице в специальных шатрах.