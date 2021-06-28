В Петербурге открыли запись на вакцинацию от коронавируса в ТЦ

В Санкт-Петербурге открыли запись на вакцинацию от коронавируса в торговых центрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга запустили запись на вакцинацию от коронавируса в пунктах, которые находятся в торговых центрах города. Напомним, поводом такого решения стало то, что в последние дни горожане образовывали длинные очереди в ТЦ за прививкой. Поэтому логично, что появилась возможность записи для того, чтобы прийти в пункт вакцинации в назначенное время и избежать столпотворения

- Предварительная запись на прививку от коронавируса появилась в торговом центре «Невский проспект». По данным «Петербургского дневника», ее также ввели в ТРК «Европолис» и «Сити Молл», - пишет «Интерфакс».

Добавим, что власти Петербурга объявили о выходе на плато по заболеваемости от коронавируса. Вот только это плато - высокое.