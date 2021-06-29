Труп убитой 19-летней матери двоих детей нашли в Ленобласти

Полиция нашла в Ленобласти труп 19-летней девушки, числившейся без вести пропавшей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция нашла труп 19-летней девушки, матери двоих детей. Тело было обнаружено в понедельник, 28 июня 2021 года, в деревне Новые Крупели Лужского района. Ранее полиция уже задержала ее бывшего мужа, 31-летнего Александра, который подозревается в убийстве. История очень запутанная, так как мужчина ушел от молодой жены, родившей ему двоих детей, к ее матери, а после девушка "неожиданно" пропала.

- Сообщение о пропаже девушки поступило 25 марта от ее 40-летней матери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

"Комсомолка" подробно рассказывала о переплетениях в этой семье. Сначала подозреваемый в убийстве женился на 40-летней матери девушки, после развелся с ней и ушел к своей падчерице. Прожив с ней несколько лет, снова вернулся к своей "теще".

Полиция предполагает, что мужчина задушил 19-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в 600 метрах от заправки под линией электропередач.

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