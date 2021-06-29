Заражаемость коронавирусом выросла на 50,5% среди работников общепита и торговли в Петербурге

Работники общепита и торговли на 50% чаще стали болеть коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге активно стали болеть коронавирусом работники общепита и торговли. На 22 неделе 2021 года рост составил 50,5 процентов, пояснила 29 июня 2021 года начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

- Сфера общепита, торговли, транспорта, ЖКХ - это группа риска. На 50,5 процентов выросла заболеваемость работников общепита и торгов, их доля среди всех заболевших 8 процентов. Это очень много, - отметила Чхинджерия.

В сфере ЖКХ среди работников рост заболеваемости составил 6 процентов, а среди работников транспорта до 3 процентов.

- Это последствия нашей активности с 1 мая. Людям надоели ограничения, хочется общаться, встречаться и развлекаться, - добавила эпидемиолог.

Ранее она рассказала, что болезнь становится тяжелее. Количество пневмоний у больных коронавирусом увеличилось на 40 процентов.