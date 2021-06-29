Смертность от коронавируса выросла до 3,5% в Петербурге

Летальность от коронавируса в Петербурге выросла до 3,5 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге стал тяжелее. Показатель летальности от болезни вырос до 3,5 процентов. Это порядка 3 умерших на 100 заболевших человек. Об этом во вторник, 29 июня 2021 года, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия.

- Показатель летальности 3,5 процента. Это много или мало? Это очень много, - заявила эпидемиолог. - Потому что ни при одной другой болезни мы такой летальности не отмечали.

Чхинджерия пояснила, что среди детей летальные случаи единичны. Чаще чего умирают люди старшего поколения - от 65 лет.

Тяжесть заболевания тоже стала серьезнее. На данный момент количество развитии пневмоний у инфицированных увеличилось на 40 процентов. При этом третья волна все еще находится на подъеме, а когда выйдет на плато, специалисты сказать пока не могут.