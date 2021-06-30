Петербуржцы опять установили рекорд по числу вакцинаций от коронавируса за сутки

В Петербурге обновили рекорд по суточным вакцинациями от коронавируса за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга в очередной раз установили рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса, сделанных за день. За минувшие сутки первый и второй компоненты прививки получили почти 20 тысяч человек. Эта именно та минимальная норма, на которую рассчитывали власти при создании обширной сети пунктов вакцинации. Из-за ажиотажа в торговых центрах даже появлялись очереди на прививку, поэтому власти ввели предварительную запись.

- За вчерашний день привились первым компонентом вакцины 14 076 человек. Вторым – 5 239. Всего в городе прошли вакцинацию 872 945 человек, из них 701 430 полностью закончили прививочный цикл. Новый пункт вакцинации открылся в торговом центре «Заневский каскад» у станции метро «Ладожская». На очереди пункт в ТЦ «Французский бульвар», - рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Добавим, что «Комсомолка» пообщалась с учеными-аналитиками, которые прокомментировали слова властей о выходе Северной столицы на высокое плато по коронавирусу.