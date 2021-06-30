Еще одного велосипедиста заметили на КАД

Велосипедист ехал по КАДу на Вантовом мосту. Фото: vk.com/spb_today / Юрий Крупеня

Непонятный флеш-моб от велосипедистов отметили 30 июня петербургские водители. Утром и днем среды они замечали двухколесный транспорт на КАДе, куда велосипедам въезд запрещен. Особенно водителей возмутило то, что нарушители ехали не по обочине, а по крайней левой, скоростной полосе.

- Парень едет себе спокойно на велосипеде в левой полосе по КАД, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей гадают, был ли это утренний «наездник» или же другой велосипедист. А также отмечают опасность поездки по скоростной магистрали на двухколесном транспорте: «Это не утренний круги нарезает?»; «Премию Дарвина этому гражданину!»; «Это ладно, я тут на скейте девушку видела на КАДе».

Чем закончился этот эпизод, как и утренний, осталось неизвестным.