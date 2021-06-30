Велосипедиста сбили на ЗСД в Петербурге

Велосипедист влетел в авто на ЗСД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на скоростной платной трассе ЗСД сбили велосипедиста. Как рассказали в социальной сети очевидцы, в 10:20 часов 30 июня 2021 года на дороге велосипедист, ехавший в левом ряду, влетел в лобовое стекло автомобиля "Форд".

- На ЗСД при движении от Краснопутиловской в сторону Благодатной произошло столкновения с велосипедистом. Велосипедист двигался во втором левом ряду. Возможно из проезжающих в это время мимо у кого то есть записи с видеорегистратора, - обратился участник аварии к автомобилистам в соцсети.

Велосипед превратился в хлам, его хозяин сломал ногу Фото: СОЦСЕТИ

От удара велосипед буквально скрутило в "бараний рог". Его водителю повезло, он отделался сломанной ногой.

Вполне возможно, что это один из тот велосипедистов, который утром катался по КАД. Напомним, что движение по ЗСД и Кольцевой автодороге предназначено только для автомобилей.