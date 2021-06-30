Прокуратура проводит проверку после смерти 5-летней девочки на качелях в Ленобласти

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели 5-летней девочки на качелях в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Прокуратура организовала проверку после гибели 5-летней девочки на самодельных качелях в Ленобласти. Напомним, ребенок запутался в веревке конструкции при катании. Родители девочки пытались реанимировать малышку до приезда медиков скорой помощи, но у них не получилось. Врачам оставалась констатировать смерть.

- Прокуратура Гатчины дадут оценку исполнения родительских обязанностей и работе органов системы профилактики. Расследование уголовного дела, возбужденного СК РФ, находится на контроле ведомства, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Добавим, что уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности. В худшем случае виновнику грозит до двух лет лишения свободы.