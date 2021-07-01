Две девушки на электросамокатах серьезно пострадали при столкновении. Фото: СОЦСЕТИ

Очередной инцидент с участием самокатчиков произошел в городе на Неве. Вечером 30 июня неподалеку от метро «Комендантский проспект» пострадали две юные «наездницы» не заметившие друг друга. «Комсомолка» рассказывает, что известно о состоянии девочек, столкнувшихся лбами на электросамокатах в Петербурге.

- Столкновение самокатов на Комендантском. Сильно пострадали две девочки, ударились головами. Обеих увезла скорая, - писали очевидцы происшествия в соцсетях.

Первую помощь пострадавшим оказали прохожие. Сам инцидент попал на камеру регистратора припаркованного автомобиля. На ней видно, что удар был сильным и произошел на большой скорости. По предварительным данным, обе пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также ссадинами и ушибами на теле и конечностях.

А пользователи соцсетей в комментариях отмечают не только невнимательность самих девушек, но и опасность, которую самокатчики представляют для прохожих - столкновение произошло на тротуаре: «Один мне чуть коляску с ребенком не снес , вылетел из-за угла - пацану лет 10 - и через секунду пропал. Скорость километров 40 была»; «Дожили. ДТП самокатчиков с тяжёлыми травмами»; «Две беды: каршеринг и самокаты».

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По сообщениям очевидцев, один из малышей теперь в реанимации (подробности)