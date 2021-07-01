Полиция провела проверку нападения бойцовых собак на мужчину с псом в Петербурге

Полиция проверила инцидент с нападением на петербуржца с собакой двух стаффордов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Санкт-Петербурга провела проверку нападения двух стаффордов на мужчину с собакой, после того как жуткое видео попало в социальные сети. 1 июля 2021 года в главном управлении МВД рассказали, что были оперативно установлены участники инцидента.

- Пострадавший мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Также в полиции подтвердили, что в 2020 году действительно трижды поступали жалобы на данных собак. Тогда стражи порядка реагировали в полном объеме.

- Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности, - добавили в полиции.

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