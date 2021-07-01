Живого места не осталось: Мужчина накрыл собой старого пса, на которого напали два стаффорда

Мужчина накрыл собой свою собаку, защищая от разъяренных стаффордов в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Мужчина самоотверженно накрыл своим телом свою старенькую собаку, защищая ее от нападения двух разъяренных стаффордов. Жуткая история произошла в 6 часов утра 29 июня 2021 года в Калининском районе Санкт-Петербурга. Мужчина гулял со своей пожилой собачкой во дворе дома 13 на улице Комсомола, когда на него и животное стремительно налетели псы. Все произошедшее очевидцы сняли на видео.

- На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба, - рассказали свидетели.

Псы содрали с собаки скальп, покусали все тело. Мужчине тоже серьезно досталось. Хозяин стаффордов все же смог оторвать своих собак от их "жертв".

Пострадавшую собаку прооперировали. Врачи сказали, что жить будет. Ее хозяин тоже оказался весь покусан.

Местные жители жалуются в социальной сети, что эти собаки не первый год терроризируют округу, нападая на людей и собак.

- Эти стаффы уже много лет едят собак и людей. Заявлений на хозяина писалось очень много, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков, - заявили горожане.

- После жалоб участковому он на неделю затихает и выводит собак в намордниках, потом опять без них. И на видео, кстати, с собаками не хозяин а один из его "друзей", - рассказали местные жители.

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