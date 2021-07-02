22% тяжелых больных с коронавирусом лежат в больницах Петербурга

Доля тяжелых больных с ковидом составляет 22% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Доля тяжелых больных, зараженных коронавирусом и госпитализированных в стационары, составляет 22%. Такие данные приводит на 2 июля петербургский Комитет по здравоохранению. Почти 600 человек из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в стационарах составляет около 22 %. Подключены к неинвазивной ИВЛ (НИВЛ) – 357 пациентов, подключены к инвазивной ИВЛ (ИИВЛ) – 228, - сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом, по словам Комздрава Дмитрия Лисовца, число госпитализаций в городе за последние дни немного снизилось, однако свободными остаются всего 3% инфекционных коек.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге заразился коронавирусом 1671 человек. 2785 - выздоровели, а 101- скончался. В активном состоянии болезни находятся 5662 жителя Петербурга.