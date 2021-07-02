Роспотребнадзор обновил список разрешенных пляжей Санкт-Петербурга

Роспотребнадзор вновь не нашел годные для купания пляжи и водоемы в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор вновь проверил качество воды в акваториях на всех 24-х пляжах в черте города. К сожалению, обновленный список не может ничем порадовать. По данным на 2 июля 2021 года, купаться в Северной столице нигде не рекомендуется. Санитарным требованиям не отвечает ни один водоем даже в Курортном районе. 144 отобранные пробы свидетельствовали о содержании в воде и различной химии, и паразитов.

- Употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - предупреждают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, МЧС все-таки пошло по своему пути и одобрило 15 пляжей для купания. Их список «КП-Петербург» публиковала отдельно, в нем только два района.