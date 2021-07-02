Владимир Путин наградил Бориса Эйфмана орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент наградил Бориса Эйфмана орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Владимир Путин наградил известного российского балетмейстера Бориса Эймана орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается в новом указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, - гласит пояснение о награде в документе.

Добавим, что Борису Эйфману 74 года, 22 июля у него будет юбилей. Он является худруком Академического театра, названного в честь него. В Петербурге в последние годы ходят разговоры, что для артистов театра Эйфмана создадут апартаменты в доме Басевича, который собираются частично реконструировать.