Вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на мутации вируса

Вакцины защищают от коронавируса несмотря на его мутации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

5 июля в Петербурге начинается ревакцинация горожан, привившихся от коронавируса более полугода назад. Новые штаммы оказались более агрессивными и «старая» прививка уже не защищает от болезни. У многих возникли вопросы, защитят ли созданные ранее препараты от нового варианта инфекции. На их опасения ответил замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

- Запас прочности у вакцин такой, что, в принципе, это существенно никак не повлияет. Поэтому, несмотря на то, что геном вируса изменяется, вакцины все равно остаются эффективными, - заявил ученый информагентству ТАСС.

По словам Дедкова, иммунитет, полученный после перенесенной болезни или прививки, держится в среднем полгода, а потом его необходимо «обновить». И лучше привиться, чем болеть снова. Но в дальнейшем, в «плановом режиме» ревакцинация от COVID-19 будет происходить раз в год.