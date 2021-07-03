Очереди у лабораторий, тестирующих на коронавирус, выстроились с утра субботы

Люди уже с утра стоят в очереди, чтобы не стоять в очереди днем. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Несмотря на выходные, уже с утра жители Петербурга встали в очереди у лабораторий, чтобы получить результаты анализов на наличие антител и ПЦР-тестов на ковид. Без этих документов невозможно поехать в отпуск, например в Краснодарский край.

- 9 утра, уже очередь в лабораторию на улице Композиторов. В основном стоят за анализами на ковид и антитела. Говорят, пришли пораньше, чтоб в очереди не стоять, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», живущая в том же районе.

Отметим, что накануне длинные очереди из десятков человек, желающих вакцинироваться от коронавируса, были замечены во многих торговых центрах города, в частности, в «Жемчужной Плазе».

Напомним, что многие регионы России ввели ограничения для людей, не имеющих прививки или антител и иммунитета после болезни. Так, чтобы отдохнуть в Сочи, надо предъявить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации.