Длинная очередь на вакцинацию собралась в ТЦ «Жемчужная Плаза»

В петербургских ТЦ опять очереди на вакцинацию. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Длинная очередь из желающих привиться от коронавируса собралась в торговом центре «Жемчужная Плаза», что на Петергофском шоссе. Уже с утра пятницы здесь, несмотря на предварительную запись, стояли десятки человек.

- Человек 40 стоят, все по записи. Но эта запись не на конкретное время, а, как здесь сказали, просто «запись в очередь», - сообщает корреспондент «КП-Петербург». - Какая из вакцин есть в наличии, тоже не говорят.

Отметим, что в большинстве ТЦ Петербурга пункты вакцинации работают по принципу живой очереди, но не везде. На конкретное время можно записаться в поликлиники и прочие медучреждения. Сделать это можно через портал «Здоровье петербуржца» (сайт gorzdrav.spb.ru), сайт или приложение «Госуслуги», по телефону 122, а также регистратуры поликлиник.

С вероятностью в 90% прививать горожан будут «Спутником V», так как других вакцин осталось очень мало.

Этот же препарат начнут использовать при ревакцинации петербуржцев, которая стартует с 5 июля.