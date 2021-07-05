Следком рассказал о деле петербургского подполковника МВД, обвиняемого в полумиллионных взятках

Подполковнику полиции грозит до 15 лет за взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК Росси по Петербургу раскрыло новые сведения о деле замначальника райотдела полиции по Калининскому району, которого поймали на получении крупной взятки.

- По данным следствия, сотрудник полиции решил потребовать от руководства одной из коммерческих структур взятки за не проведение его подчиненными проверок соблюдения административного законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий, а также за не привлечение работников коммерческой структуры к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Следкома.

15 июня подполковник полиции договорился о получении 750 тысяч с коммерсантов через посредника. А 1 июля оперативники управления собственной безопасности при передачи полумиллиона рублей повязали уже самого офицера.

- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На время следствия подполковник арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.