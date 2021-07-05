31-градусная жара накроет Ленинградскую область 6 июля

Экстремальная жара вернется в Ленобласть 6 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область снова надвигается сильная жара. МЧС региона предупредило о том, что во вторник, 6 июля 2021 года, температура воздуха опять поднимется до экстремальных температур. Дождика или грозы ждать не стоит.

- Во вторник в Ленинградской области будет небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью около плюс 13-18 градусов, днем поднимется до плюс 26-31 градуса, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер тоже ожидается жаркий, восточный, юго-восточный до 2-7 метров в секунду ночью и до 6-10 метров в секунду в дневное время.

Такая жара в области простоит минимум до середины недели.

Напомним, что в Петербург тоже пришла духота. Синоптики обещают, что она продержится до конца рабочей недели.