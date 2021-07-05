Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова, народного артиста РСФСР. Режиссер, актер и сценарист умер в понедельник, 5 июля 2021 года, на 82 году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

- Владимир Валентинович оставил яркий след в истории отечественного и мирового кинематографа. Его замечательные, по-настоящему народные фильмы знают и любят миллионы людей. Картина "Москва слезам не верит" удостоилась международной премии "Оскар", - отметил Беглов.

Губернатор добавил, что Меньшов умел обирать блистательные актерские ансамбли, а в своих картинах поднимал важные социальные темы, создавая жизнеутверждающее кино, которые находило и продолжает находить отклик в сердцах людей.

- Светлая память о Владимире Валентиновиче Меньшове навсегда сохранится в наших сердцах, - добавил градоначальник.

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.