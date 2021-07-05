Утиное семейство остановило движение на КАД

На КАД вышло утиное семейство, на время перекрывшее дорогу. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Утка и около десяти утят на время остановили движения на Кольцевой автомобильной дороге в районе Ржевского лесопарка. Об этом рассказал один из водителей, который остановился перед птичьим семейством и сигнализировал другим участникам движения о неожиданных «пешеходах».

- Миграция уть в большой город с пригорода. Благополучно преодолели внешнее кольцо, с тем же успехом и внутреннее. Секунд на 30 остановили движение, - коротко написал очевидец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

В комментариях горожане радуются, что за день произошло хоть что-то хорошее. И правда, новости сегодня не самые позитивные. Например, в Петербурге установили рекорд по выявленным за неделю пневмониям.