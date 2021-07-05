Десять человек утонули за минувшую неделю в водоемах Ленобласти

За неделю в Ленобласти утонули десять человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области отчиталась об итогах работы за минувшую неделю, с 28 июня по 4 июля 2021 года. Новости неутешительные – десять человек утонули в водоемах за прошлые 7 дней. Еще четверо числятся пропавшими без везти, как в лесах, так и в речках и прудах.

- За неделю спасатели в общей сложности 46 раз привлекались для помощи при следующих происшествиях: 7 раз при ДТП, 22 раза на водных объектах, 2 раза в лесу на поисковых работах. В итоге спасено 37 человек, - отмечают в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

К слову, с начала лета в 47-м регионе утонули 23 человека. Это антирекорд за последнее 17 лет. Теперь к этому числу можно прибавить еще десять погибших на воде.