Семилетнюю девочку из Петербурга, спасенную из моря в Абхазии, готовят к транспортировке в больницу Сочи

Семилетнюю девочку из Петербурга спасатели МЧС Абхазии готовят к транспортировке в детскую больницу города Сочи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники МЧС Абхазии готовят к транспортировке в больницу Сочи семилетнюю девочку из Санкт-Петербурга, спасенную из моря. Во вторник, 6 июля 2021 года, в акватории Гагрского района произошла трагедия. 36-летнюю туристку из Северной столицы Тамару Молчанову вместе с тремя детьми унесло в Черное время во время купания. В итоге удалось спасти двоих детей.

- Женщина пошла купаться на реку Бзыбь. Их начало уносить течение. Одного ребенка смогли вытащить очевидцы, а мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря, - рассказали в МЧС Абхазии.

Один из детей, 2018 года рождения, погиб. Семилетнюю девочку отправляют в детскую больницу №9 в Сочи. Поиски Тамары продолжаются.

Как сообщили в МЧС, персонал гостиницы, где она отдыхала с детьми, запретил ей купаться, так как на море были двухметровые волны. Но женщина пошла к реке.

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