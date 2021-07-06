Туристку из Петербурга с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии

В Гагре туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания Фото: Артем КИЛЬКИН

В Абхазии туристку из Санкт-Петербурга и трех ее детей унесло в море во время купания. Трагедия произошла в Гаграх во вторник, 6 июля 2021 года. Сообщение о том, что женщину 1985 года рождения Тамару Молчанову и троих ее детей 2013, 2016 и 2018 годов унесло течением поступило в 10 часов 55 минут. Об этом сообщают в МЧС Абхазии.

- Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра, - рассказали в МЧС.

Тем не менее, мать с детьми решила искупаться в реке Бзыбь. Но и там стихия бушевала. Сильное течение начало уносить их в открытое море. Очевидцы сразу же позвонили спасателям.

- До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогла выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море, - пояснили в МЧС.

Чуть позже спасателям удалось вытащить из моря двоих других детей, но младший в итоге скончался в больнице. Поиски женщины еще продолжаются.

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