Огромная очередь на вакцинацию от коронавируса выстроилась на Финляндском вокзале

Петербуржцы выстроились в очередь за прививкой от ковида на Финляндском вокзале Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге очень вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Почти во всех пунктах горожане стоят в огромных очередях. Так, большое столпотворение образовалось утром в среду, 7 июля 2021 года, на Финляндском вокзале, где также расположен прививочный пункт. Об этом сообщили в "Невских новостях".

- Люди столпились за уколами от болезни в общественном месте с самого утра. На три часа дня в очереди около 25 человек, некоторые стоят с 10:00 часов, - пишет издание.

Издание отмечает, что большинство собравшихся соблюдают масочный режим и стараются соблюдать дистанцию. Однако людей все равно слишком много.

Добавим, что за все время в Петербурге от коронавируса привились уже почти 1 миллион человек. Среди привитых более 325,6 тысяч - это петербуржцы старше 60 лет.

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