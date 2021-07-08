Летний зной продолжится в Петербурге 8 июля 2021 года

Температура поднимется выше 30 градусов в Петербурге 8 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара в Санкт-Петербурге стоит такая, что местные жители уже мечтают о сером небе, дождях и прохладе. Однако до этого еще далеко. В четверг, 8 июля 2021 года, летный зной продолжит царить в Северной столице, заставляя горожан искать кондиционеры или уезжать за город, где, правда, тоже ни на каплю не прохладнее. О дождях пока что можно даже и не думать.

- Сегодня Северная столица будет находиться на окраине обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов, по Ленинградской области до 28-33 градусов жары. Ветер тоже теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Накануне, 7 июля, жара побила очередной температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до отметки 31,7 градуса. Чуть меньше было зафиксировано только в 2010 году.