Канализация в Петербурге стала засоряться чаще из-за жары

Из-за жары канализация в Петербурге стала засоряться чаще. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара, установившаяся в Петербурге, привела к неожиданному результату - засоров в канализации стало больше. Такими наблюдениями поделились специалисты городского «Водоканала». По их подсчетам, в 2021 году проблем стало на 8% больше.

- Канализационные сети «Водоканала» на 70 % являются общесплавными. По ним на очистные станции отправляются все типы стоков – бытовые, промышленные и дождевые. Дожди промывали сети естественным образом, тем самым предотвращая скопление мусора. Июнь 2021 года оказалось сухим из-за малого количества дождей, в связи с чем в канализационных сетях стал копиться мусор, что привело к образованию засоров, - сообщает пресс-служба предприятия.

При этом большая часть засоров происходит по вине самих горожан, которые привыкли смывать в унитаз не только растворимую туалетную бумагу, но и другие отходы. В том числе гигиенические прокладки, тряпки и прочее. В «Водоканале» просят очень этого не делать и быть жителей культурной столицы чуть культурнее. Даже в таком деликатном вопросе.

Тем более, что жара отступать пока не собирается.